国际油市：亚洲柴油裂解价差处在三个月高位附近，因供给收紧

路透新加坡11月18日 - 亚洲柴油裂解价差处在三个月高位每桶14.79美元附近，因台湾和中东地区近期以及正在进行的炼厂维护令供给收紧。

但这种坚挺态势可能是暂时的，因需求预计会比前几年要弱。

一旦炼厂结束维护，单是印度消费量的增加不足以抵消充足的供给。

印度的柴油消费量上升16.3%至634万吨。

官方数据显示，日本11月14日止当周煤油库存上升320,000桶至11个月高位1,869万桶。而炼厂产能利用率上升1.3个百分点至两个月高位82%。

类似的是，官方数据显示中国10月煤油产量同比增长近29%至318万吨。

尽管中国10月柴油产量同比下降约3%至1,493万吨，但其今年前十个月的产量总计为1.494亿吨，比上年同期高出2.1%。

菲律宾国有企业Petron Corp标购总计77,000桶12月运抵马来西亚若干港口的柴油。

其Port Dickson炼厂10月初开始关闭，进行40日的维护。

印度的Essar Oil标售最多70,000吨船期12月17-22日的柴油，从Vadinar装船。

新加坡现货市场上，兴隆以每桶升水0.40美元的价格买入两艘各150,000桶的含硫500ppm柴油，船期为12月3-7日，卖家分别为维多和道达尔。(完)

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