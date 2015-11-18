国际油市：亚洲柴油裂解价差处在三个月高位附近，因供给收紧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月18日 - 亚洲柴油裂解价差处在三个月高位每桶14.79美元附近，因台湾和中东地区近期以及正在进行的炼厂维护令供给收紧。
但这种坚挺态势可能是暂时的，因需求预计会比前几年要弱。
一旦炼厂结束维护，单是印度消费量的增加不足以抵消充足的供给。
印度的柴油消费量上升16.3%至634万吨。
官方数据显示，日本11月14日止当周煤油库存上升320,000桶至11个月高位1,869万桶。而炼厂产能利用率上升1.3个百分点至两个月高位82%。
类似的是，官方数据显示中国10月煤油产量同比增长近29%至318万吨。
尽管中国10月柴油产量同比下降约3%至1,493万吨，但其今年前十个月的产量总计为1.494亿吨，比上年同期高出2.1%。
菲律宾国有企业Petron Corp标购总计77,000桶12月运抵马来西亚若干港口的柴油。
其Port Dickson炼厂10月初开始关闭，进行40日的维护。
印度的Essar Oil标售最多70,000吨船期12月17-22日的柴油，从Vadinar装船。
新加坡现货市场上，兴隆以每桶升水0.40美元的价格买入两艘各150,000桶的含硫500ppm柴油，船期为12月3-7日，卖家分别为维多和道达尔。(完)
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(编译 王洋; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”