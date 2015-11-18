全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至九个月新低，因海岬型船需求下降

路透11月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三跌至九个月新低，因海岬型船需求下降。

乾散货运价指数下跌18点，或3.35%，报519点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。