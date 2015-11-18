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货币新闻 | 2015年 11月 18日 星期三 22:57 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至九个月新低，因海岬型船需求下降

路透11月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三跌至九个月新低，因海岬型船需求下降。

乾散货运价指数下跌18点，或3.35%，报519点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌62点，或8.46%，报671点。日均获利下降371美元，报5,597美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑10点，或2.05%，报477点。日均获利跌82美元，至3,810美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，至292点，超灵便型船指数 下跌13点，报491点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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