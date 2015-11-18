韩国数据：10月PPI较上年同期下跌4.5%，连跌第15个月

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔11月18日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国10月生产者物价指数(PPI)连续第15个月下跌，跌幅逼近9月创下的纪录水平。
韩国央行数据显示，10月PPI较上年同期下跌4.5%，9月经调整后下跌4.6%，为纪录最大跌幅。
生产者物价数据疲弱支撑了亚洲第四大经济体的通货膨胀率将会缓慢复苏的观点，意味着央行可能保持宽松政策，直至增长动能恢复。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
*10月 9月 *10月 9月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.6 -0.4 -4.5 -4.6
主要类别
农渔林产品 -4.3 -3.1 2.2 2.7
工业产品 -0.9 -0.8 -7.6 -7.6
电力,自来水,燃气 0.6 1.5 -8.8 -9.3
服务业 0.1 0.0 1.2 1.1 * 有待修正
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”