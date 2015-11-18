欧元债市：德国两年期公债收益率从纪录低位反弹，因标售未获足额需求

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦11月18日 - 德国两年期公债收益率周三从纪录低位反弹，因意外疲弱的标售成绩反映德债需求减弱，之前德债受到欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期支持。
两年期德债标售需求规模低于供应规模，这是2011年来首次投标不足额。
德国两年期公债售出40亿欧元略强，需求总计44亿欧元，供应为50亿欧元。
德债标售出现“技术上投标不足额”并不罕见，需求通常取决于标售当日投资者的兴致，而非对德债的潜在需求。德债被视为全球最安全资产之一。
但近几年对货币政策反应敏感的两年期德债标售需求良好，因欧洲央行动用了多项非常规工具，其中包括长期流动性操作、负存款利率和购债等。
德国财政部数据显示，反映需求的投标倍数为1.1，为2011年11月来最低。
路透数据显示，两年期德债 收益率周三早盘触及负0.385%的纪录低位，过去一个月累积下跌约10个基点。在标售后，该收益率反弹至负0.37%。
该收益率低于欧洲央行存款利率负0.20%。货币市场正消化欧洲央行将在12月会议上下调存款利率至少10个基点的预期。
至于其他欧元区公债，大部份10年期公债收益率下跌，因巴黎恐袭引发对全球安全的担忧，提振避险公债需求。
德国10年期公债 收益率跌2个基点，报0.51%，稍早触及0.495%的近三周最低。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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