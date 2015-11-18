纽约期市：原糖期货连续第二日下跌，受印度出口前景拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦11月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三连续第二日大跌，因全球第二大糖生产国印度采取措施，可能为该国糖出口铺平道路，且投机者卖出原糖。
咖啡期货也下跌，可可价格未能升穿本周稍早触及的四年半高位后由升转跌。
3月原糖期货 收低0.31美分，或2.1%，收报每磅14.47美分，周二价格大跌4%，当日未平仓合约减少超过8,100口。
印度政府消息人士称，该国将首次向甘蔗加工厂出售甘蔗的农户提供补贴，目前这些甘蔗加工厂在亏本的情况下营运，此举可能鼓励加工厂出口糖。
消息引发市场卖盘，持有过多多头的投机者结清头寸，也令期糖价格跌幅被放大，交易商称，周一稍晚公布的数据显示，投机者仍然持有大量多头头寸。
印度寻求出口糖，因出产多大于需求，令过去几季库存大量增加。
白糖也下跌，3月白糖期货 收跌5.70美元，或1.4%，报每吨390.80美元。
咖啡期货回吐过去两日录得的涨幅。3月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.5美分，或2.1%，收报每磅1.1575美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌47美元，或3%，报每吨1,507美元，此前跌至两年低位1,494美元。
可可期货持于接近2011年3月以来的最高水平。伦敦3月可可期货 收跌16英镑，或0.7%，报每吨2,275英镑。纽约3月可可期货 收跌30美元，或0.9%，报每吨3,341美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”