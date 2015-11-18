纽约期市：原糖期货连续第二日下跌，受印度出口前景拖累

路透纽约/伦敦11月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三连续第二日大跌，因全球第二大糖生产国印度采取措施，可能为该国糖出口铺平道路，且投机者卖出原糖。

咖啡期货也下跌，可可价格未能升穿本周稍早触及的四年半高位后由升转跌。

3月原糖期货 收低0.31美分，或2.1%，收报每磅14.47美分，周二价格大跌4%，当日未平仓合约减少超过8,100口。

印度政府消息人士称，该国将首次向甘蔗加工厂出售甘蔗的农户提供补贴，目前这些甘蔗加工厂在亏本的情况下营运，此举可能鼓励加工厂出口糖。

消息引发市场卖盘，持有过多多头的投机者结清头寸，也令期糖价格跌幅被放大，交易商称，周一稍晚公布的数据显示，投机者仍然持有大量多头头寸。

印度寻求出口糖，因出产多大于需求，令过去几季库存大量增加。

白糖也下跌，3月白糖期货 收跌5.70美元，或1.4%，报每吨390.80美元。

咖啡期货回吐过去两日录得的涨幅。3月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.5美分，或2.1%，收报每磅1.1575美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌47美元，或3%，报每吨1,507美元，此前跌至两年低位1,494美元。

可可期货持于接近2011年3月以来的最高水平。伦敦3月可可期货 收跌16英镑，或0.7%，报每吨2,275英镑。纽约3月可可期货 收跌30美元，或0.9%，报每吨3,341美元。(完)

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