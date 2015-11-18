芝加哥期市：小麦跌至两个月低位，因技术因素和出脱小麦/玉米套利交易

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第四日，交易商表示，主要因技术性交易，且一些投资者出脱做多小麦/作空玉米的套利交易头寸。
CBOT-12月小麦 跌至9月21日来最低的4.80-1/2美元，之后缩减跌幅，收报4.83-1/4美元，下挫4-1/4美分。
在全球供应充足的情况下，美国小麦出口需求疲弱等利空的基本面因素，以及美国大平原和中西部冬麦种植带本周将迎来有利作物生长的降水，使市场受压。
周五是CBOT-12月小麦选择权的最后一个交易日。
法国农业部在其月度预估报告中，维持2015/16年软麦产量预估基本不变，仍预计软麦产量将创纪录。
今日CBOT小麦期货预估成交量为142,752口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。