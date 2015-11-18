芝加哥期市：小麦跌至两个月低位，因技术因素和出脱小麦/玉米套利交易

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第四日，交易商表示，主要因技术性交易，且一些投资者出脱做多小麦/作空玉米的套利交易头寸。

在全球供应充足的情况下，美国小麦出口需求疲弱等利空的基本面因素，以及美国大平原和中西部冬麦种植带本周将迎来有利作物生长的降水，使市场受压。