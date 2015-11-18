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市场报道 | 2015年 11月 19日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：小麦跌至两个月低位，因技术因素和出脱小麦/玉米套利交易

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第四日，交易商表示，主要因技术性交易，且一些投资者出脱做多小麦/作空玉米的套利交易头寸。

CBOT-12月小麦 跌至9月21日来最低的4.80-1/2美元，之后缩减跌幅，收报4.83-1/4美元，下挫4-1/4美分。

在全球供应充足的情况下，美国小麦出口需求疲弱等利空的基本面因素，以及美国大平原和中西部冬麦种植带本周将迎来有利作物生长的降水，使市场受压。

周五是CBOT-12月小麦选择权的最后一个交易日。

法国农业部在其月度预估报告中，维持2015/16年软麦产量预估基本不变，仍预计软麦产量将创纪录。

今日CBOT小麦期货预估成交量为142,752口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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