全球金市：美联储会议记录公布后金价小涨，从约六年低位反弹

* 银价触及两个半月低位，铂金触及七年低点

* 市场预计美国将在12月升息

* 在美联储会议记录公布后，金价从低位回升

路透纽约/伦敦11月18日 - 黄金价格周三小幅上涨，此前触及近六年低位，因市场对最新公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录作出反应，该会议记录为12月升息给出含糊的信号。

美联储周三发布的10月会议记录显示，支持12月升息的决策者占多数，但也对美国经济长期前景可能有永久性转弱的迹象展开了争论。

“10月会议记录显示美联储12月升息还不是板上钉钉，教条的鸽派官员仍持反对立场，他们认为下月升息操之过急，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)在(12月)升息问题上存在分歧，令黄金和白银走势震荡。”

在会议记录公布前，一些美联储官员继续暗示12月可能加息，两名官员表示，尽管担心市场反应强烈，但相信升息将平稳进行。

1944 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,070.70美元，之前跌至1,064.95美元，为2010年2月来最低。

美国12月期金 收升0.1美元，报每盎司1,068.70美元。

白银 盘中跌至每盎司13.99美元的两个半月低位，之后缩减跌幅，下滑0.5%，报14.11美元。铂金 跌1%，至841.75美元，此前跌至七年低点840.40美元。钯金 下挫1.5%，至532.75美元，之前跌至8月底来最低525美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化