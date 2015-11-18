金砖国家：11月18日股汇市收盘纵览

路透11月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月18日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报822.84点，下跌0.15%。

中国股市：沪综指收跌1%，技术性调整压力不减大盘持续震荡

中国汇市：人民币收跌至逾两个半月新低，短期走势仍看监管层意向

香港股市：收低，受疲弱中国股市及全球担忧情绪拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,435.577点，上涨0.4%。

巴西汇市：巴西雷亚尔上涨近1%，在其他拉美货币下跌的情况下逆市上涨，此前巴西议会对总统否决一项议案予以支持。雷亚尔兑美元 收报3.7893/00，上日收报3.8145/70。

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南非股市：下跌，零售商Mr Price 领跌，该公司称由于消费者缺钱，买卖情况或恶化。指标Top-40指数 收报46,464.28点，下跌0.61%；大盘综合指数 收报51,654.54点，下跌0.63%。

南非汇市：兰特兑美元上涨，投资者在周四央行决定利率之前持观望立场

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印度股市：印度指标BSE指数 创近两个月最大单日百分比跌幅，市场依然担心上市公司利润情况以及全球风险环境恶化，令绩优股普遍受打击。BSE指数 收报25,482.52点，下跌1.48%；NSE指数 收报7,731.8点，下跌1.35%。

印度汇市：卢比兑美元 下跌至逾一周低点66.29/66.30，上日收报66.0225/66.0325。强于预期的美国消费者物价指数(CPI)强化了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月可能加息的预期，刺激了美元需求。

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俄罗斯股市：新兴市场股市下跌，新兴货币有涨有跌，投资者专注于黯淡的经济前景。但俄罗斯资产上扬，投资者预计在巴黎恐怖袭击之后莫斯科与西方的关系会有所改善。指标RTS指数 报876.56点，上涨1.64%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报472.72点，上涨1.89%。