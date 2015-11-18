《美国重要政经日程》--11月19日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金人数
1330 - 农业部公布一周出口销售数据
1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1500 - 世企研发布10月领先指标
1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；宣布标售两年期浮动利率债券以及两年期、五年期和七年期债券
1800 - 财政部标售10年期通胀保值债券(TIPS)
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100以后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。