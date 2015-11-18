加拿大股市：收在一周高位，铁路及矿业股领涨

路透多伦多11月18日 - 加拿大股市指标股指周三升至逾一周最高位，Canadian Pacific宣布收购出价后，铁路类股带领大盘上攻，输油管企业类股亦助攻，金矿类股则反弹。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)10月会议记录拉抬12月升息押注后，大盘扩大稍早的升幅。

对大盘升势影响最大的是Canadian Pacific Railway Ltd ，该股大涨5.6%至194.94加元。此前该公司宣布提议收购Norfolk Southern，并称该收购案可助其省下18亿美元。

其对手Canadian National Railway Co ，股价上涨2.3%至78.72加元。

整体工业类股上涨2%，材料类板块因金矿类股反弹而上涨2.6%，。

“主要来自大宗商品和商品类股的压力可能已抛诸脑后，”CIBC World Markets机构股票研究主管Sid Mokhtari表示。