加拿大股市：收在一周高位，铁路及矿业股领涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多11月18日 - 加拿大股市指标股指周三升至逾一周最高位，Canadian Pacific宣布收购出价后，铁路类股带领大盘上攻，输油管企业类股亦助攻，金矿类股则反弹。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)10月会议记录拉抬12月升息押注后，大盘扩大稍早的升幅。
对大盘升势影响最大的是Canadian Pacific Railway Ltd ，该股大涨5.6%至194.94加元。此前该公司宣布提议收购Norfolk Southern，并称该收购案可助其省下18亿美元。
其对手Canadian National Railway Co ，股价上涨2.3%至78.72加元。
整体工业类股上涨2%，材料类板块因金矿类股反弹而上涨2.6%，。
“主要来自大宗商品和商品类股的压力可能已抛诸脑后，”CIBC World Markets机构股票研究主管Sid Mokhtari表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收升119.58点或0.90%，报13,399.97点。10种主要类股除能源股外，其余九大类均上涨。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。