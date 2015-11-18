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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 07:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 77.69 -0.44 -0.56 4571082

京东 28.56 -0.37 -1.28 10244213

新浪 50.36 +2.16 +4.48 1305201

搜狐 53.01 +0.97 +1.86 187067

网易 154.27 +3.58 +2.38 1229890

百度 204.73 +7.90 +4.01 4566244

台湾

台湾积体电路 22.52 +0.00 +0.00 1753897

联电 1.91 +0.00 +0.00 172108

日月光 5.55 -0.01 -0.18 184959

硅品精密 6.91 +0.07 +1.02 336808

和信超媒体 0.60 -0.01 -1.64 181571

友达 2.69 +0.00 +0.00 268193

中华电信 30.32 -0.15 -0.49 64015

台湾国际航电 37.01 +1.33 +3.73 1460471

香港

中国移动 58.77 +0.17 +0.29 105888

中国联通 12.59 -0.18 -1.41 119554

中国电信 50.38 -0.58 -1.14 7739

中芯国际 5.30 -0.05 -0.93 13407

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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