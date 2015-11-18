《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 77.69 -0.44 -0.56 4571082
京东 28.56 -0.37 -1.28 10244213
新浪 50.36 +2.16 +4.48 1305201
搜狐 53.01 +0.97 +1.86 187067
网易 154.27 +3.58 +2.38 1229890
百度 204.73 +7.90 +4.01 4566244
台湾
台湾积体电路 22.52 +0.00 +0.00 1753897
联电 1.91 +0.00 +0.00 172108
日月光 5.55 -0.01 -0.18 184959
硅品精密 6.91 +0.07 +1.02 336808
和信超媒体 0.60 -0.01 -1.64 181571
友达 2.69 +0.00 +0.00 268193
中华电信 30.32 -0.15 -0.49 64015
台湾国际航电 37.01 +1.33 +3.73 1460471
香港
中国移动 58.77 +0.17 +0.29 105888
中国联通 12.59 -0.18 -1.41 119554
中国电信 50.38 -0.58 -1.14 7739
中芯国际 5.30 -0.05 -0.93 13407
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”