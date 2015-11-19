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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 10:13 BJT

韩国已公布经济指标--2015/11/19

经济指标                      时间   最新数据       前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季      +1.2%  @-p          +0.3%  @-r             --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      10月      +0.9%               +0.6%            11月30日        --
                                                                                        
 工业生产(m/m)                  9月      +1.9%  @-p          +0.2%  @-r       11月29日        --
 失业率                        10月       3.4%  @             3.5%  @         12月15日        --
 贸易收支(亿美元)              10月     顺差67  r           顺差89  r          12月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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