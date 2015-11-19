欧洲经济指标预测--11月19日-11月26日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月16日当周
11月19日(四)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差34.0 顺差30.47
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余137
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余177
0900 欧元区净投资(亿欧元) 9月 -- 净流入326
0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.5% +1.9%
(较上年同期) +4.2% +6.5%
扣除能源的零售销售(较前月) -0.5% +1.7%
(较上年同期) +3.9% +5.9%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负10 负18
11月20日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.4%
(较上年同期) -2.0% -2.1%
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 86.28
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差178.77
1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.5 负7.70
11月23日当周
11月23日(一)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 50.6
服务业PMI -- 52.7
综合PMI -- 52.6
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.1
服务业PMI -- 54.5
综合PMI -- 54.2
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.3
服务业PMI -- 54.1
综合PMI -- 53.9
11月24日(二)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.8%
0745 法国企业景气指数 11月 -- 正103
0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 -- 424.4
0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
0900 德国IFO企业景气判断指数 11月 -- 108.2
现况指数 -- 112.6
预期指数 -- 103.8
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差14.3
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正19
11月24-27日
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -- -0.7%
(较前年同期) -- -4.0%
11月25日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 正1.65
0745 法国消费者信心指数 11月 -- 正96
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- -5.50%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.10%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 9月 -- -1.60%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.40%
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 44.489
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- +0.30%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.30%
11月25日-12月3日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.9%
11月26日
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -2.4%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 -- +4.9% (完)
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