《中国重要政经日程》--11月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
11/19（周四）
*--上午10时 国务院新闻办公室举行发布会，请中国气候变化事务特别代表解振华介绍《中国应对气候变化的政策与行动2015年度报告》的有关情况，并答记者问。
--习近平自17日至19日赴菲律宾马尼拉出席亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议。本次会议的主题是“打造包容性经济，建设更美好世界”。
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日。
==========================近期重要政经日程==========================
11/20（周五）
--应东盟轮值主席国马来西亚总理纳吉布邀请，国务院总理李克强将于20日至23日出席在马来西亚吉隆坡举行的第十八次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十八次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第十届东亚峰会，并对马来西亚进行正式访问。
11/24（周二）
--第四次中国-中东欧国家领导人会晤将在苏州举行，至25日。应国务院总理李克强邀请，阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等16国领导人将与会。会晤后，国家主席习近平将在北京集体会见与会的中东欧国家领导人。
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”