《中国报摘》--中国证券报11月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--2015年亚太经合组织工商领导人峰会周三在菲律宾马尼拉举行。中国国家主席习近平应邀出席并发表题为《发挥亚太引领作用 应对世界经济挑战》的主旨演讲，强调亚太各经济体要勇于担当、同舟共济，坚持推进改革创新，中国发展将更加注重效益质量、注重创新驱动、注重公平公正、注重绿色低碳、注重对外开放。
* 其他:
--11月以来，三板做市指数持续上行，新三板交投明显回暖。临近年底，市场对于分层、转板等相关制度红利出台的预期强烈。业内人士表示，从构建多层次资本市场体系的角度看，现阶段除了全国股转系统层面不断完善相关制度安排之外，来自更高层面的支持新三板发展的政策措施也值得期待。
--自上周以来，A股市场17只虚拟现实概念股集体跑赢大盘，不少涨幅均在40%以上。安信证券分析师赵晓光认为，虚拟现实是继智能手机之后的下一代计算平台，2015年陆续有亲民的消费级虚拟现实产品推出，成为虚拟现实启动的元年。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”