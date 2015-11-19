表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京11月19日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截 至11月14日的一周，外资继续买超日本股票。 外资11月14日止当周在日本股市买超3,279亿日圆，前一周为买超1,7 07亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,710亿日圆，前一周为买超10,34 9亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 11月 8日-11月14日 +327.9 +245.4 +187.4 11月 1日-11月 7日 +170.7r +56.0 +2,285.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 11月 8日-11月14日 +12.4 +871.0 -54.0 11月 1日-11月 7日 -33.8r +1,034.9r +121.0 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)