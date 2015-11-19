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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 08:14 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京11月19日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截
至11月14日的一周，外资继续买超日本股票。

    外资11月14日止当周在日本股市买超3,279亿日圆，前一周为买超1,7
07亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券8,710亿日圆，前一周为买超10,34
9亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
    
                         股市            债市       货币市场
    11月 8日-11月14日　 +327.9         +245.4         +187.4 
    11月 1日-11月 7日   +170.7r         +56.0       +2,285.9 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    11月 8日-11月14日　 +12.4         +871.0          -54.0 
    11月 1日-11月 7日   -33.8r      +1,034.9r        +121.0 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
    link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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