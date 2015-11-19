《汇市简讯》美元/日圆走高，但仍面临阻力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆走高，前夜突破123.50-60，底部上移
* 日本贸易数据表现很好，对美国出口增加，这种情况或将持续，日圆弱势带来了帮助
* 日本央行今日不大可能放松政策，但有望近期采取行动，日本经济陷于衰退
* 日本出口商等方面仍有卖盘，有大量期权到期
* 阻力位见124.00，有13.66亿美元期权在124.00-05水平到期
* 下方也有大量期权到期，支撑位为123.49 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”