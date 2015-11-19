《汇市简讯》美元/日圆走高，但仍面临阻力

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* 美元/日圆走高，前夜突破123.50-60，底部上移

* 日本贸易数据表现很好，对美国出口增加，这种情况或将持续，日圆弱势带来了帮助

* 日本央行今日不大可能放松政策，但有望近期采取行动，日本经济陷于衰退

* 日本出口商等方面仍有卖盘，有大量期权到期

* 阻力位见124.00，有13.66亿美元期权在124.00-05水平到期