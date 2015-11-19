《全球重要经济事件一览表》--11月19日-11月26日

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11月19日(四)

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在DeKalb商会主办的“2016年经济前景与金融影响”活动中致辞(1730)。

纽约--纽约联邦储备银行公布2015年第三季家庭负债和信贷报告(1600)。

旧金山--美联储副主席费舍尔在旧金山联邦储备银行主办的亚洲经济政策会议上发表讲话，主题为“转型中的新兴亚洲”(2145)。

澳洲堪培拉--澳洲央行经济分析主管Alex Heath参加资源和能源会议，会议由工业、从创新和科技部主持召开(2240)。

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

法兰克福--欧洲央行公布10月政策会议的会议记录(1230)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼在一次论坛上致欢迎词(0830)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在面向机构投资者的活动上发言(0830)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在央行政策研讨会上发言，主题为“债务负担、宏观经济调整和欧洲经济暨货币联盟(EMU)经济治理：欧元区面临的挑战”(0830)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch就“宏观数据与以证据为基础的政策”发表讲话(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表主题为“从央行角度看楼市及家庭债务”的演讲(1205)。

慕尼黑--德国央行委员Joachim Nagel就金融市场变化发表讲话(1700)。

11月20日(五)

波士顿--美国财政部助理部长Mark Mazur参加全国税收协会(National Tax Association)第108次年度大会的小组讨论(1845)。

美国亨普斯特德--纽约联邦储备银行总裁杜德利与霍夫斯特拉大学学生讨论经济问题(1615)。

美国梅尔维尔--纽约联储主席杜德利访问佳能美国分公司，与公司高层讨论该公司在社区中的作用影响以及近期的创新，并参观生产设备(1915)。

美国史密斯堡--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就经济和货币政策发表讲话(1400)。

巴黎--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)就打击保险行业洗钱行为发表讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在2015年欧洲银行业会议上发表讲话；欧洲央行执委普雷特在同一会议上发表讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在主持主题为“实现真正的欧洲货币联盟”的欧洲央行会议(0815)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在第三届国际货币基金组织(IMF)统计论坛上发言(1000)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特就公共及民间债务负担发表讲话(1000)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼发表主题为“如何解决欧元区的经济挑战？”的演说(1015)。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒在欧洲银行业会议上发言(1015)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“资本市场联盟”发表讲话(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick出席DI举办的一个会议，讨论经济形势和当前货币政策(0840)。

11月21日(六)

美国伯克利--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加主题为“美国货币政策发展”的小组讨论(1800)。

伯克利--欧洲央行执委科尔在加州大学进行演说(1930)。

11月23日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会召开会议，不讨论利率议题。

法兰克福--法律与金融学院举办银行文化和道德会议。演讲嘉宾包括纽约联储执行副总裁Alberto Musalem、德国央行委员Andreas Dombret、欧洲央行银行监管委员会主席努伊。

德国弗赖堡--德国央行总裁魏德曼讲话(1100)。

法兰克福--欧洲央行副总裁康斯坦西欧在一个犹太纪念碑揭幕仪式上讲话(1000)。

挪威耶夫纳克尔--挪威央行总裁奥尔森向工会发表演讲。

布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论欧盟执委会对各国2016年预算草案的评估。

11月24日(二)

加拿大里贾纳--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表演说(2015)。

巴黎--法国央行新任总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)召开关于20欧元面值新钞的记者会(1030)。

11月25日(三)

日本松江--日本央行政策委员会审议委员白井早由里将向本地商界领袖发表讲话，而后举行新闻记者发布会(0100)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本发表秋季陈述及开支审查报告(1230)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布金融稳定报告(0830)。

伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(1030)。

11月26日(四)

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲。(1040)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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