全球金融：巴黎遭恐怖袭击后，G7计划加强虚拟货币监管--《明镜》周刊

路透柏林11月18日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周三报导，七国集团(G7)计划加强对比特币等数字货币的监管，怀疑伊斯兰国在利用比特币秘密转移资金。

《明镜》周刊称，在土耳其的20国(G20)峰会期间，震惊于上周巴黎恐袭事件的G7财长于周一的一次非正式会议上讨论了对金融科技公司的监管。伊斯兰国宣称此次恐怖袭击是他们所为。

德国财政部拒绝对此消息置评，称G7部长级会议是保密的。

提供诸如比特币这类数字或“虚拟”货币的金融服务是基于软件，操作范围经常跨越国境，安全部门对此鞭长莫及。

比特币只以数字形式存在，可用于资金在全球范围内的快速匿名转移，而无需第三方验证。这一点对于不少用户，从毒品贩子到试图规避希腊和中国等国资本管制的人来说，都很有吸引力。

欧盟执委会已提出了计划，力争改善对这一领域的监管。

周二发布的一篇论文中一个章节论述了如何防范恐怖分子融资的举措，称“虚拟货币的使用将会受到特别的关注”。(完)