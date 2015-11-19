《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月19日

*工商时报：

--两岸第12轮货贸谈判本周六登场，石化、汽车、机械业者产业对此次谈判都抱以高度期待。业者咸认，透过货贸协议，为台湾产业争取在大陆市场公平竞争的机会，进一步透过两岸分工，携手面对国际竞争，才能让产业根留台湾。

--安泰银 昨日公告高层异动案，身兼财务长、发言人的李治平辞职，是该公司近年少见的高层请辞案，由于安泰银大股东为私募基金，近年一直传闻可能出售，外界揣测此人事异动不排除与并购发生有关。

*经济日报：

--第12轮货贸谈判将于本周六登场，经长邓振中此前表态，货贸谈判一定要争取优于中韩FTA的待遇。官员透露，面板将以两岸产业链分工模式，争取台湾具有技术优势、良率优势的大尺寸面板降税。

--台湾证券交易所董事长李述德表示，配合交易产品愈来愈多元化，明年将成立两家公司，分别是专责编制指数的公司，以及具特殊目的的证券商国际通公司。

--金管会主委曾铭宗表示，在保险业助攻下，今年全体金融业获利将逾5,000亿台币，再创新高；其中亚洲地区获利也将超越去年的14亿美元，金管会将协助金融业进军东南亚保险市场，扩大打亚洲盃效益。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。