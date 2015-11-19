香港个股：腾讯控股旗下WeBank拟筹资10亿美元以扩大放款业务等服务

路透香港11月18日 - 知情人士周三表示，中国科技公司腾讯控股 旗下网路银行WeBank，正打算筹资约10亿美元以扩大其放款业务及其他金融服务。

该因此事尚未宣布而不愿具名的人士表示，1月成立的WeBank，计划在未来几个月与私募股权投资人进行初步讨论。

WeBank不愿对路透提问的筹资事宜置评。华尔街日报之前已有相关报导。腾讯亦不予置评。

腾讯及电子商务对手阿里巴巴 等网路公司，在其网路银行业务方面主要锁定零售客户。