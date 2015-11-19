香港个股：腾讯控股旗下WeBank拟筹资10亿美元以扩大放款业务等服务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月18日 - 知情人士周三表示，中国科技公司腾讯控股 旗下网路银行WeBank，正打算筹资约10亿美元以扩大其放款业务及其他金融服务。
该因此事尚未宣布而不愿具名的人士表示，1月成立的WeBank，计划在未来几个月与私募股权投资人进行初步讨论。
WeBank不愿对路透提问的筹资事宜置评。华尔街日报之前已有相关报导。腾讯亦不予置评。
腾讯及电子商务对手阿里巴巴 等网路公司，在其网路银行业务方面主要锁定零售客户。
网路搜寻业者百度 周三表示，将与中信银行 设立合资直销银行。 (完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”