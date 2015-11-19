《香港报摘》--经济日报11月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--港交所 刚庆祝沪港通周岁，随即宣布重组架构，设市场发展科，由集团第二号人物罗力（Romnesh Lamba）和现任内地事务主管李刚出任联席主管，集中为伦港通、深港通及其他资产级别新发展作准备。
**其他**
--中欧交易所正式开业，首批人民币产品首日挂牌，其中，中银国际推出的一只A股交易所买卖基金（ETF）录得344万元人民币成交额。
--体育用品生产商美克国际 称，腾讯 、黎瑞刚及陈国强三方认购其股份事项已被终止，因未能在最后限期前达致协定，但公司将继续探索其他有可能执行的交易，寻求让投资者中之一或多方参股。
--新濠国际 旗下新濠博亚 于澳门路氹项目“新濠影滙”的14亿美元定期贷款及循环信贷融资，已获得贷款人同意修改贷款文件内容，毋须忧虑因赌枱数目而触发贷款违约。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”