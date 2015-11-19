《香港报摘》--经济日报11月19日

**头版头条**

--港交所 刚庆祝沪港通周岁，随即宣布重组架构，设市场发展科，由集团第二号人物罗力（Romnesh Lamba）和现任内地事务主管李刚出任联席主管，集中为伦港通、深港通及其他资产级别新发展作准备。

**其他**

--中欧交易所正式开业，首批人民币产品首日挂牌，其中，中银国际推出的一只A股交易所买卖基金（ETF）录得344万元人民币成交额。

--体育用品生产商美克国际 称，腾讯 、黎瑞刚及陈国强三方认购其股份事项已被终止，因未能在最后限期前达致协定，但公司将继续探索其他有可能执行的交易，寻求让投资者中之一或多方参股。

--新濠国际 旗下新濠博亚 于澳门路氹项目“新濠影滙”的14亿美元定期贷款及循环信贷融资，已获得贷款人同意修改贷款文件内容，毋须忧虑因赌枱数目而触发贷款违约。（完）

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