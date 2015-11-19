《交易视点》台债短券有机会下测低点，10年券则料盘整--元大宝来证

路透台北11月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾方面，市场资金浮滥，短券因货币市场利率持续下探，银行有去化资金压力，筹码供应因素，五年券有机会像下测试今年低点0.705%，进一步关注14天NCD利率。而10年券主要受到标债影响，介于两次得标利率区间内盘整，短线上不易突破区间，预估本周十年券104/12期 成交区间在1.12%-1.22%，而五年券104/13期 在0.73%-0.83%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)