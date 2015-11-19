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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 08:41 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月19日-11月26日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家   规模      发行细节
 11/19        西班             标售公债
              牙               
 11/19        法国             标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                               债券
 11/20        日本             增强流动性债券标售
 11/23        美国             标售两年期债券
                               
 11/23  1350  法国             标售国库券(BTF)
 11/24        美国             标售五年期公债
 11/24        西班             标售三个月和九个月期国库券
              牙               
 11/25        美国             发售七年期公债
 11/25        美国             发售两年期浮动利率债券
 11/25        意大             标售零息/BTP债券
              利               
 11/25        日本             标售20年期公债
 11/25        德国   30亿欧元  标售10年期联邦债券
 11/26        意大             标售国库券
              利               
 11/26        日本             标售三个月期贴现国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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