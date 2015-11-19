《香港报摘》--信报11月19日

**头版头条**

--本港创业板暴炒风由去年开始延续至今，在内地从事电视及网络节目制作和活动筹办业务的中国创意 首日挂牌收报4港元，较配售价0.39港元爆升9.3倍，带挈作为基础投资者的影星赵薇，身家轻松进账近2亿港元。

**其他**

--大昌行 宣布，旗下合壹汽车有限公司成为郑州宇通客车 的香港总代理，并已开始销售柴油巴士，至于纯电动巴士，估计最快2016年底投放在香港市场。

--吉利汽车 及母公司联合发布“蓝色吉利行动”战略，目标2020年新能源汽车销量突破100万辆，并占国内总体销量达90%。

--寰亚传媒集团 与深圳广播电影电视集团签订策略合作协议，双方将于电影、情境剧、电视剧、音乐会及演唱会，以及影院营运等五大领域进行更深入合作，包括每年拍摄一至两部电影及两部电视剧，每年在深圳合办演唱会、合作经营影院，并会以3年制作600集情境剧为目标。（完）

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