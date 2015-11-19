《香港报摘》--信报11月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--本港创业板暴炒风由去年开始延续至今，在内地从事电视及网络节目制作和活动筹办业务的中国创意 首日挂牌收报4港元，较配售价0.39港元爆升9.3倍，带挈作为基础投资者的影星赵薇，身家轻松进账近2亿港元。
**其他**
--大昌行 宣布，旗下合壹汽车有限公司成为郑州宇通客车 的香港总代理，并已开始销售柴油巴士，至于纯电动巴士，估计最快2016年底投放在香港市场。
--吉利汽车 及母公司联合发布“蓝色吉利行动”战略，目标2020年新能源汽车销量突破100万辆，并占国内总体销量达90%。
--寰亚传媒集团 与深圳广播电影电视集团签订策略合作协议，双方将于电影、情境剧、电视剧、音乐会及演唱会，以及影院营运等五大领域进行更深入合作，包括每年拍摄一至两部电影及两部电视剧，每年在深圳合办演唱会、合作经营影院，并会以3年制作600集情境剧为目标。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”