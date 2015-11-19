中国个股：北京银行终止定增计划因各方无法就关键条款达成一致；今日复牌

路透北京11月19日 - 中国中小型银行--北京银行 公告称，由于未能在预期时间内就发行规模、认购额度、发行价格等关键条款达成一致意见，决定终止筹划目前正在进行的非公开发行股票事项。公司股票将于周四(19日)复牌。

该公司刊登在上海证券交易所网站的公告并显示，公司停牌期间二级市场存在一定波动，复牌后公司股价将面临较大不确定性，故公司认为继续推进非公开发行方案将面临诸多不确定性。

“公司决定终止筹划此次非公开发行股份事项，并承诺自公告之日起三个月内不再进行前述重大事项。”公告称。

根据非公开发行定价政策的最新指导意见，由于股票停牌超过20个交易日，本次非公开发行股票应当复牌后交易至少20个交易日，再确定发行定价基准日和底价。

北京银行并定于周五（20日）下午15:00-16:00召开网络投资者说明会。

北京银行此前拟筹划非公开发行普通股股票项目，以补充公司核心一级资本，宣布于10月9日开始停牌。停牌前北京银行报8.77元人民币。