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货币新闻 | 2015年 11月 19日 星期四 08:54 BJT

国际油市：空头回补带动美国原油期货小升，然供给过剩忧虑犹存

整体而言，油市仍然供应过剩，美国库存增加就是最显而易见的证据。

“美国原油库存增加将持续成为压低油价的重要因素，”澳新银行(ANZ)周四称。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存略微上升，接近纪录高位。

美国原油期货本周一直难以上攻，但澳新银行称美国炼厂原油需求增加，让油价免于下跌太多。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/李婷仪 审校 张荻/王兴亚)

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