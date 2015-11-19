国际油市：空头回补带动美国原油期货小升，然供给过剩忧虑犹存

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
整体而言，油市仍然供应过剩，美国库存增加就是最显而易见的证据。
“美国原油库存增加将持续成为压低油价的重要因素，”澳新银行(ANZ)周四称。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存略微上升，接近纪录高位。
美国原油期货本周一直难以上攻，但澳新银行称美国炼厂原油需求增加，让油价免于下跌太多。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/李婷仪 审校 张荻/王兴亚)
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