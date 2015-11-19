全球金市：现货金弹离五年低位，因美元回落

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。
美国10月房屋开工降至七个月低位，受多户房屋建筑大减拖累，不过建筑许可激增表明，房屋市场基础仍然稳固。
如果美联储正如外界普遍预期的那样在12月升息，美元进一步走强的话，大宗商品市场将会遭遇又一次重击。
周四亚洲盘初，美元指数从七个月高点回落。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”