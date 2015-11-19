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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 09:03 BJT

全球金市：现货金弹离五年低位，因美元回落

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。

美国10月房屋开工降至七个月低位，受多户房屋建筑大减拖累，不过建筑许可激增表明，房屋市场基础仍然稳固。

如果美联储正如外界普遍预期的那样在12月升息，美元进一步走强的话，大宗商品市场将会遭遇又一次重击。

周四亚洲盘初，美元指数从七个月高点回落。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 许娜/王兴亚)

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