《路透晚报》--11月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：加快企业技改升级，鼓励地方财政加大对技改支持--国务院

中国国务院周三召开常务会议，部署加快企业技术升级改造，推动产业迈向中高端；决定统一城乡义务教育经费保障机制，推进教育领域公共服务均等化;并确定改进公共服务措施，以持续简政放权便利群众办事创业。

--国际情势：习近平对“伊斯兰国”极端组织残杀中国公民予以强烈谴责

中国国家主席习近平周四表示，强烈谴责“伊斯兰国”极端组织残忍杀害中国公民这一暴行，并向遇害者家属表示深切慰问。

--台湾经济：11月前二周出口金额年衰退二位数以上，未见好转--财长

台湾财政部长张盛和周四表示，11月前二周的出口金额较去年同期仍呈二位数的衰退，未见好转。

【金融】

--中国金融：国银租赁拟解决单一股东关联度超标问题，冲刺香港上市--消息

中国国家开发银行旗下租赁公司--国银金融租赁正在冲刺明年上半年香港上市，而困扰其上市的公司第二大股东海航集团单一股东关联度超标问题日前有新进展。三位消息人士透露，两大股东决定采用融资性租赁转成经营性租赁方式解决超标问题，国开行海南分行为海航集团下属企业提供短期流动性。

--中港个股：郑万春出任民生银行行长，集团事业部合并仍有看点--消息

多位消息人士周四确认，中国股份制商业银行--民生银行新任行长郑万春正式到任；而不久前民生银行主推的集团事业部合并暂缓推进，也让新行长未来的战略备受关注。

--《焦点》中资银行对逾期贷款激增视而不见，经济下行导致银行更加“通融”

在经济趋疲背景下，受到坏账冲击的一些中资银行未认列不良贷款的情况日益严重，他们这是为了规避必需要拨备资金。

【固定收益】

--《分析》IPO前夕中国央行逆回购加量释暖意，基础货币萎缩仍需宽松政策

中国新股IPO下周起就将正式重启，面对短期资金面可能面对的扰动，央行公开市场本周亦提前动作，周四的逆回购打破三周半来的百亿元稳定操作模式，倍增至200亿元人民币；央行在IPO前夕逆回购加量，尽管规模不大，但无疑向市场释放了明确的政策呵护暖意。

--中国债市：财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国财政部周四公告称，财政部和央行将于下周二(24日)进行今年第10期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限三个月。

--中国货币市场：资金无虞利率小幅波动，逆回购稍加量稳预期IPO扰动未显

中国银行间市场周四回购利率小幅波动，七天期上涨2-3个基点。交易员表示，资金面整体仍宽松无虞，场内仍以七天及隔夜品种成交为主，虽然IPO启动发行在即，但是流动性尚无明显感觉；同时央行逆回购小幅加量，进一步稳定市场预期。

--中国债市动态：现券变动不大市况清淡，年底及IPO临近市场保持观望

中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换（IRS）几无变动，现券成交清淡依旧。交易员称，年底临近以及新股IPO即将启动，市场人气保持谨慎。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.4679%，10年3.7131%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年Shibor基准浮息债中标参考收益率为3.3939%(利率基准为3.04%)；同时招标的五年固息增发债中标收益率3.4679%，10年固息增发债中标收益率3.7131%。

--新债招标：吉林第二批五及10年专项债利率高出下限35和44bp--业内人士

业内人士周四透露，吉林省下午招标的第二批专项地方债中，五年和10年中标利率分别为3.35%和3.57%，分别较投标下限上浮35个和44个基点(bp)。该省稍早招标的一般地方债中，五年期利率3.44%，较下限高出44个基点(bp)，并达到投标区间上限，三年、七年和10年则分别上浮25bp、31bp和32bp。首批专项债中，五年和10年利率分别为3.35%和3.45%，分别较投标下限上浮35个和32个基点(bp)。

--新债招标：北京三至10年专项地方债利率较下限均上浮10个bp--业内人士

业内人士周四透露，北京市上午招标的三至10年专项地方债，中标利率分别为2.93%、3.10%、3.24%和3.23%，各期限较投标下限均上浮10个基点(bp)。北京市稍早招标的四期一般地方债，除三年期较投标下限上浮9个bp外，其他三个期限均上浮10个bp。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，短期料区间波动难现趋势性下跌

人民币兑美元即期周四早盘随中间价小升并突破6.38元关口。交易员称，中间价凸显央行维稳意图，即期开盘虽一度遭遇购汇打压，但随后可见疑似大行干预，令汇价升幅略有扩大；预期人民币短期料仍维持区间波动，难现趋势性下跌。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.4%，中小盘股强劲反弹带动大盘上涨

中国股市沪综指周四收升1.4%。分析师称，今日中小盘股强劲反弹，领涨大盘。技术面显示，目前沪综指3,700点和创业板2,800点仍有较强阻力，而短期市场观望情绪仍浓，增量资金入市并不明显，突破上述阻力位仍需继续震荡蓄势。

--中国证券：沪深证交所周三两融余额连续12天上升，接近1.2万亿元

中国股市沪综指周三收跌1.01%。沪深证交所融资融券余额当日增9.2亿元人民币，为连续第12天增加，两融余额近1.2万亿元，续创近三个月新高。

--中国钢铁：惠誉预计中国钢铁产能将在2016年见顶

惠誉评级今日表示，中国的钢铁产能可能在201 6年见顶，未来五年的产能削减速度可能会超过增速。

--中国个股：绿地控股39亿元获两块开发用地，筹划定向增发今起停牌

中国最大房地产企业之一的绿地控股近日斥资39亿元人民币，在河南郑州和江西南昌获得合计逾千亩的两幅开发用地。公司周三晚间公告还指出，因公司正筹划定向增发，将自周四起连续停牌。

--香港新股：青岛银行IPO拟筹高至6.66亿美元，锁定六名基础投资者--IFR

据汤森路透旗下IFR周四报导，中国城市商业银行--青岛银行股份有限公司计划在香港首次公开发售（IPO）筹高至6.66亿美元，并已锁定六名基础投资者。

--中国个股：北京银行终止定增计划，因各方无法就关键条款达成一致

中国中小型银行--北京银行公告称，由于未能在预期时间内就发行规模、认购额度、发行价格等关键条款达成一致意见，决定终止筹划目前正在进行的非公开发行股票事项。

--香港个股：港交所委任冼博能为营运总裁，未来三年将积极发展业务

香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布重组管理架构，包括委任冼博能（Trevor Spanner）为集团营运总裁，以于未来三年积极发展业务。

--中俄能源：俄油将与中石化年底前签署油田协议--Interfax

国际文传电讯社(Interfax)周三报导，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)和中石化(Sinopec)年底前将签署有关俄油旗下Russkoye和Yurubcheno-Tokhomskoye油田的约束性协议。

--香港个股：腾讯控股旗下WeBank拟筹资10亿美元以扩大放款业务等服务

知情人士周三表示，中国科技公司腾讯控股旗下网路银行WeBank，正打算筹资约10亿美元以扩大其放款业务及其他金融服务。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)