《路透晚报》--11月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国社会：新疆打掉受境外指挥袭击拜城煤矿的暴恐团伙，歼灭28人

新疆日报周五报导，新疆打掉今年9月制造拜城煤矿袭击案、由境外极端组织直接指挥的暴恐团伙，除一人投降自首外，其余28名暴徒被全部歼灭。

--《焦点》中国降税给车市打强心针，将预支未来销售潜能

分析师发出警告，中国下调小排量汽车购置税的做法可能激活了2016年的销售增长，但却使未来几年的车市失去动能，并最终可能引发行业重组。

【金融】

--中国金融：建行携社保理事会成立建信养老公司，布局养老金投资管理

为迎接中国养老金投资基数扩大的机遇，中国建设银行周五成立中国首家专业养老金管理公司，并引入社保基金理事会作为战略投资者。业内人士表示，此举是建行向养老金投资管理方向拓展的重要步骤，子公司将获得更多资源资源和体制机制优势。

--《焦点》中资银行遭遇珠宝商违约，黄金租赁业务裂痕隐现

据直接了解问题的消息人士称，面对珠宝生产商违约数量上升，中资银行越来越警惕，他们在对新的黄金出借业务作评审时也更加仔细。中国是世界最大的黄金消费国。

【固定收益】

--中国债市：中金所称下周将恢复收取五年国债期货平今仓手续费，每手3元

中国金融期货交易所周五公告称，根据市场运行情况，经研究决定，自12月1日（星期二）起，五年期国债期货各合约的平今仓交易手续费调整为每手3元人民币；而此前五年期货合约平今仓免收手续费。

--中国债市：龙煤集团称获黑龙江政府资金支持，将如约兑付12月到期两期债

中国近期频发信用债风险事件，一些深陷债务兑付困境的地方国企获得地方政府积极扶助以度过难关。黑龙江龙煤矿业控股集团周四公告称，将获黑龙江省政府38亿元人民币的资金支持，加上自筹资金23亿元，将如约偿还将于12月到期的两期债券。

--新债招标：中国50年国债利率3.89%，稍高于预测均值--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为3.89%，稍高于此前3.87%的市场预测均值，投标倍数为1.89倍。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.5092%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.5092%。

--新债招标：进出口行三年美元债最终发13.6亿美元，利率3M Libor+100bp

中国进出口银行周五公告，今日通过簿记建档方式、数量招标发行的三年期境内美元债券，最终发行规模为13.6亿美元。票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

--新债招标：农发行三年增发债收益率3.2105%，10年3.7061%--业内人士

业内人士周五透露，中国农业发展银行下午招标的三年期固息增发债，中标收益率3.2105%；同时招标的五年和10年期品种，中标收益率分别为3.4711%和3.7061%。三期债对应投标倍数为2.71倍、2.92倍和3.20倍。

--中国新债：吉林定向发行17.2亿元一般和专项债，利率较下限上浮17%

中国吉林省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额17.209亿元人民币的地方政府债，全部为置换，其中一般债10.805亿元，专项债6.404亿元，各期限利率较下限均上浮17%。

--新债招标：湖南三至10年一般地方债利率较下限均上浮20bp--业内人士

业内人士周五透露，中国湖南省下午招标的三至10年四期一般地方债，中标利率分别为3.04%、3.19%、3.35%和3.33%，较投标区间下限均上浮20个基点(bp)，对应投标倍数1.79倍、1.70倍、1.71倍和1.68倍。

--中国货币市场：回购利率维持区间窄幅震荡，SLF利率下调无实质影响

中国银行间市场周五回购利率维持区间窄幅震荡，资金面宽松局面亦延续。央行昨日宣布下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，此举可能更多是为了建立利率走廊铺路，由于下调后的SLF利率水平远高于当前市场资金价格，因此并无实质影响。

--中国债市动态：现券收益率和IRS小跌，受SLF利率下调提振但人气仍谨慎

受中国央行下调常备借贷便利（SLF）利率影响，中国银行间债市周五早盘现券收益率小跌，长端跌幅约2个bp（基点），成交稍趋活跃；利率互换（IRS）下行幅度稍大，在4bp左右。交易员称，央行举措说明货币宽松延续，市场在消息面整体平静情况下获得部分提振。

--中国票据市场：转贴利率本周跌破3%关口，缺资产背景下收票需求难降

中国票据市场本周转贴利率跌势不休，足月（六个月）纸票和一年电票利率已双双跌破3%关口。宽松政策支持下资金面维持相对充裕，但实体经济不佳令银行依旧惜贷，“缺资产”状况仍无改观，此背景下银行收票需求难降，并推动市场利率节节下滑。

【外汇】

--《独家新闻》人民币或将以较低权重纳入IMF货币篮子--消息

了解讨论的知情人士对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。

--中国汇市：人民币早盘续升成交活跃，但贬值预期推升期权波动率

人民币兑美元即期周五早盘随中间价继续小升。交易员称，美元/人民币期权波动率最近持续上升，显示人民币贬值压力有增无减，且美联储加息预期日渐升温；但仍无需怀疑央行维稳决心，短期人民币料难现大幅升贬。

--离岸人民币：中国将于下周四在香港发行140亿元国债，其中100亿CMU招标

香港金融管理局（HKMA）周五称，中国财政部将于下周四（26日）在香港发行140亿元人民币国债，其中100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标。

【证券/行业】

--中国证券：新三板将实施分层，暂不实施连续竞价及降低投资者准入条件

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会已制订进一步推进新三板发展的若干指导意见。意见指出，新三板将实施分层，现阶段先分为基础层和创新层；但基于条件尚不成熟，现阶段暂不实施连续竞价交易，暂不降低投资者准入条件。

--中国股市：沪综指小幅震荡收升，大盘等待IPO重启后选择方向

中国股市沪综指周五小幅震荡收升。分析师称，今日大盘继续窄幅震荡，热点有所分化，赚钱效应逐渐减弱，两融数据增速已开始出现平缓的迹象，市场观望氛围上升，预计下周IPO重启可能对市场情绪形成短期扰动，股指将出现方向性选择。

--技术分析：中国股市沪综短线有望向上突破