《中国报摘》--其他报纸重要消息11月19日

**上海证券报**

--中国保监会副主席梁涛在相互保险发展与监管国际研讨会表示，近年来，国务院文件多次提出加快发展相互保险，充分挖掘其中蕴藏的巨大发展潜力和社会效用。保险业要认真贯彻落实国务院部署，积极稳妥地探索具有中国特色的相互保险发展模式，确保相互保险在中国起好步、开好头。

--首家由中国大型保险企业发起成立的互联网保险公司，泰康人寿全资子公司——泰康在线财产保险股份有限公司，在武汉正式挂牌成立。

**证券时报**

--中国石化及旗下的中国石化财务有限责任公司，正通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的华泰保险集团股权，两笔股权合计为5.61亿股，合计持股比例为13.94%，合计挂牌价为40.392亿元人民币，折合每股7.2元。

--今年初至今，已有534家A股上市公司购买理财产品，累计金额近4,000亿元。值得注意的是，公司家数目前已超过去年全年的412家，金额则超出同期约两成

**人民日报**

--截至9月末，中国银团贷款余额达5.52万亿元人民币，较银团委员会成立之初的2,337亿元增长了23倍，而不良率仅为0.39%，远低于同期商业银行平均不良率1.59%。其中，对公贷款占比为10.74%。(完)