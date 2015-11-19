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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 09:00 BJT

中信期货：中证500期指净空下降，大盘下跌空间有限

以下内容节选自11月19日的《期货日报》：

本周市场再现宽幅振荡走势。周一市场低开高走收出中阳，看似大盘调整到位，但周二冲高回落收长上影，显示上方阻力依然较大。周三在券商股大幅下挫拖累下，市场继续收低，沪指延续了调整态势。不过，周三期指表现明显抗跌，IF当月合约收盘与前一日持平，IH微幅上涨0.29％，IC微幅下跌0.61％，均好于现货指数。这在一定程度上暗示大盘下跌空间有限。

　　期指总持仓持续下降对市场企稳略显不利。IH总持仓已经连续5天下降，累计减仓1780手。近期市场整体处于调整格局中，总持仓下降说明市场主动做空意愿不强，或抑制下跌空间。但是蓝筹作为本轮上涨的主要领涨板块，资金在IH上连续撤离，增添了后市的不确定性。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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