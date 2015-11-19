中信期货：中证500期指净空下降，大盘下跌空间有限

本周市场再现宽幅振荡走势。周一市场低开高走收出中阳，看似大盘调整到位，但周二冲高回落收长上影，显示上方阻力依然较大。周三在券商股大幅下挫拖累下，市场继续收低，沪指延续了调整态势。不过，周三期指表现明显抗跌，IF当月合约收盘与前一日持平，IH微幅上涨0.29％，IC微幅下跌0.61％，均好于现货指数。这在一定程度上暗示大盘下跌空间有限。