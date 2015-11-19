国信期货：大连铁矿石期价易跌难涨，维持偏空思路

以下内容节选自11月19日的《期货日报》：

进入需求淡季的钢铁市场表现低迷。国内经济缺乏亮点，钢材需求继续萎缩，虽然钢厂减产，但钢市依然处于供过于求的局面。巴西矿山事故对铁矿石价格的利好有限，宏观面和基本面决定了后期铁矿石价格仍易跌难涨，维持偏空思路。

从国内经济来看，10月中国CPI和PPI数据持续低迷，官方制造业PMI为49.8%，连续第三个月低于50%。房地产开发投资、固定资产投资增速继续全线回落，其中作为钢材主要消费点之一的基础设施投资同比增速也出现下滑。全社会用电量更是同比负增长，显示工业企业经营状况非常不理想。除了汽车行业因小排量车购置税减半销售好转以外，其他主要用钢行业的表现情况均不理想。总体来看，冬季这个传统的用钢淡季来临，加上国内经济仍低迷，钢材需求继续萎缩。(完)

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