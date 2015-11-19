《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月19日

11月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7503港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高247.66点︳或1.42%，报17,737.16点。因美联储会议纪录强化市场 对12月升息的预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 105.690 -1.23 38882 8.191 0.75 中国铝业 8.120 0.00 13484 2.517 1.50 中国移动 58.770 0.29 105888 91.097 0.88 中国人寿 17.940 1.13 132423 27.808 0.94 中石油 70.150 -1.67 48730 5.437 0.50 中石化 64.680 0.79 24481 5.013 1.27 汇丰控股 39.830 1.07 2064665 61.739 1.05 中电信 50.380 -1.14 7739 3.905 1.16 中国联通 12.590 -1.41 119554 9.758 0.80 兖州煤业 4.740 2.38 7450 3.674 0.37 华能国际 38.690 0.26 7956 7.496 0.89 南方航空 41.380 4.18 11033 6.414 0.85 东方航空 30.210 2.51 3375 4.683 0.70 中芯国际 5.300 -0.93 13407 0.822 0.19（完 ） 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUCN 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-CMN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-CMN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-CMN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CMN 中国融资融券 .SSCN