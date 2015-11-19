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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 09:02 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月19日

11月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7503港元      
 )
                                                                                         
 美股道琼工业指数      周三收高247.66点︳或1.42%，报17,737.16点。因美联储会议纪录强化市场
 对12月升息的预期。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       105.690   -1.23      38882             8.191       0.75
 中国铝业                       8.120    0.00      13484             2.517       1.50
 中国移动                      58.770    0.29     105888            91.097       0.88
 中国人寿                      17.940    1.13     132423            27.808       0.94
 中石油                        70.150   -1.67      48730             5.437       0.50
 中石化                        64.680    0.79      24481             5.013       1.27
 汇丰控股                      39.830    1.07    2064665            61.739       1.05
 中电信                        50.380   -1.14       7739             3.905       1.16
 中国联通                      12.590   -1.41     119554             9.758       0.80
 兖州煤业                       4.740    2.38       7450             3.674       0.37
 华能国际                      38.690    0.26       7956             7.496       0.89
 南方航空                      41.380    4.18      11033             6.414       0.85
 东方航空                      30.210    2.51       3375             4.683       0.70
 中芯国际                       5.300   -0.93      13407             0.822       0.19（完
 ）
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
    
    中国股市报导       .SSCN          中国已公布新股发行上市日程表   ISU/CN
  香港股市报导       .HKCN          中国待发行新股一览表           CN/IPOCN
  美国股市报导       .NCN           中国新股申购资金情况一览表     MMT/ISUCN
  台湾股市报导       .TWCN          香港股市拟发行新股一览表       HK/IPOCN
  中国新闻           CN-CMN         香港已公布新股发行上市日程表   HK/IPOCN
  香港新闻           HK-CMN         中国新股新闻                   CN-IPO-CMN
  台湾新闻           TW-CMN         香港新股新闻                   HK-IPO-CMN
  中国股市观察       CN-HOT-CMN     中国个股业绩                   CN-RES-CMN
  香港股市观察       HK-HOT-CMN     报摘                           PRESS-CMN
  中国融资融券       .SSCN

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