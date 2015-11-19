良运期货：金价中期颓势恐难扭转

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
昨日，国际金价再度走低，盘中一度触及1063.4美元/盎司的5年半低点。在过去一个多月以来，国际金价只有两天收阳线，显示出金价当前疲态明显。从基本面来看，金价短期可能出现超跌反弹走势，但长期看，在诸多重大利空面前，金价仍有较大的下行空间。
对金价一直产生重大困扰的，依然是美联储加息问题。美联储将于下月15—16日举行FOMC会议。从近期美联储高管的一系列言论来看，赞同尽快加息的观点逐步占据上风。从美国国债市场表现来看，3个月到1年的短期国债收益率目前处于今年以来的最高点，10年期国债收益率在过去1个月内上升了30个基点，至2.3%。这意味着，未来几个月内加息的概率正在快速升高。由于当前利率处于绝对低位，一旦开始加息，则必然使得黄金等无息资产的收益压力大增，导致新一轮抛售潮的到来。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”