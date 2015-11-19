期货日报：大连棕榈油期货空头趋势延续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
进入四季度销售旺季，但油脂市场依然旺季不旺，棕榈油10月以来持续下跌。供应端依旧充裕，导致油脂短期的季节性反弹很难形成，加上减产等因素不及预期，棕榈油弱势格局很难改变。总体而言，基本面未改善，且国际原油延续弱势，预计棕榈油将继续承压。
豆类、油脂在弱势背景下，进口供应暂时短缺引发的价格上涨因素很难形成，所以我们认为，后期价格向上空间十分有限。从豆油、棕榈油价差来看，国内豆油、棕榈油价差在1100点附近，处于相对高位。豆油进入季节性旺季，以及需求相对棕榈油较好是提振豆油的主要原因。但是油脂整体看涨行情仍需要棕榈油减产来带动。总体上，棕榈油持续低迷，利空整体油脂市场，后市很难走出独立行情。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”