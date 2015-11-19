期货日报：大连棕榈油期货空头趋势延续

进入四季度销售旺季，但油脂市场依然旺季不旺，棕榈油10月以来持续下跌。供应端依旧充裕，导致油脂短期的季节性反弹很难形成，加上减产等因素不及预期，棕榈油弱势格局很难改变。总体而言，基本面未改善，且国际原油延续弱势，预计棕榈油将继续承压。

豆类、油脂在弱势背景下，进口供应暂时短缺引发的价格上涨因素很难形成，所以我们认为，后期价格向上空间十分有限。从豆油、棕榈油价差来看，国内豆油、棕榈油价差在1100点附近，处于相对高位。豆油进入季节性旺季，以及需求相对棕榈油较好是提振豆油的主要原因。但是油脂整体看涨行情仍需要棕榈油减产来带动。总体上，棕榈油持续低迷，利空整体油脂市场，后市很难走出独立行情。(完)