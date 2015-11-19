宝城期货：郑州动力煤期货中长期仍看跌，因市场供大于求基本面不改

冬季悄然而至，但是动力煤市场的萧条景象并没有任何改观。中国第二产业用电量数据反映出煤炭消费下滑态势仍在延续，而煤炭企业依然没有大规模重组的计划，预计中长期动力煤市场供大于求的基本面不会改变，并将促使明年的动力煤价格继续下跌。