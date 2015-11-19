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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 09:10 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货中长期仍看跌，因市场供大于求基本面不改

以下内容节选自11月19日的《期货日报》：

冬季悄然而至，但是动力煤市场的萧条景象并没有任何改观。中国第二产业用电量数据反映出煤炭消费下滑态势仍在延续，而煤炭企业依然没有大规模重组的计划，预计中长期动力煤市场供大于求的基本面不会改变，并将促使明年的动力煤价格继续下跌。

　　目前郑煤主力1605合约已经跌破300元/吨整数关口，创上市以来新低，尽管如此，该合约持仓排行前5名的累计空单数量依然远大于多单数量，可见熊市不言底，主力空头并没有因为价格创新低而平仓出场。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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