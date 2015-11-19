宝城期货：郑州动力煤期货中长期仍看跌，因市场供大于求基本面不改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
冬季悄然而至，但是动力煤市场的萧条景象并没有任何改观。中国第二产业用电量数据反映出煤炭消费下滑态势仍在延续，而煤炭企业依然没有大规模重组的计划，预计中长期动力煤市场供大于求的基本面不会改变，并将促使明年的动力煤价格继续下跌。
目前郑煤主力1605合约已经跌破300元/吨整数关口，创上市以来新低，尽管如此，该合约持仓排行前5名的累计空单数量依然远大于多单数量，可见熊市不言底，主力空头并没有因为价格创新低而平仓出场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”