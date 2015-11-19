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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 09:11 BJT

中粮期货：大连鸡蛋期货利空因素未完全兑现

以下内容节选自11月19日的《期货日报》：

JD1605合约自上市以来，一共经历了两轮下跌行情，第一轮从2015年7月24日至2015年8月26日，价格从4330高点跌至3794，降幅达到12.38%；第二轮从2015年9月9日至2015年11月13日，从3780点跌至3450，降幅为9.56%。第一轮下跌主要是蛋鸡存栏增长引发，第二轮下跌则主要是由于玉米价格下跌带来养殖成本下降，在供应增长的前提下，鸡蛋边际成本下移。

　　当前蛋鸡存栏维持高位，养殖成本趋于下行，鸡蛋市场利空因素并未完全兑现，对于1605合约来说，第一目标3000元/500千克，如果存栏增长过快，大概率会下破3000元/500千克。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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