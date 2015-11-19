中粮期货：大连鸡蛋期货利空因素未完全兑现

JD1605合约自上市以来，一共经历了两轮下跌行情，第一轮从2015年7月24日至2015年8月26日，价格从4330高点跌至3794，降幅达到12.38%；第二轮从2015年9月9日至2015年11月13日，从3780点跌至3450，降幅为9.56%。第一轮下跌主要是蛋鸡存栏增长引发，第二轮下跌则主要是由于玉米价格下跌带来养殖成本下降，在供应增长的前提下，鸡蛋边际成本下移。