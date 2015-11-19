中粮期货：大连鸡蛋期货利空因素未完全兑现

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
JD1605合约自上市以来，一共经历了两轮下跌行情，第一轮从2015年7月24日至2015年8月26日，价格从4330高点跌至3794，降幅达到12.38%；第二轮从2015年9月9日至2015年11月13日，从3780点跌至3450，降幅为9.56%。第一轮下跌主要是蛋鸡存栏增长引发，第二轮下跌则主要是由于玉米价格下跌带来养殖成本下降，在供应增长的前提下，鸡蛋边际成本下移。
当前蛋鸡存栏维持高位，养殖成本趋于下行，鸡蛋市场利空因素并未完全兑现，对于1605合约来说，第一目标3000元/500千克，如果存栏增长过快，大概率会下破3000元/500千克。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”