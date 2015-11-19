美国个股：光伏企业赛维LDK国内四家子公司启动破产重整

路透上海11月19日 - 中国大型光伏龙头企业--赛维LDK 周三晚间宣布，江西省新余市中级法院已受理新余城投公司及赣西供电公司申请，赛维LDK四家子公司进入破产重整程序。

这次重整涉及的四家子公司为江西赛维LDK高科技有限公司、赛维LDK高科技（新余）有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司及江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司，申请人新余城投公司、赣西供电公司分别以这四家子公司拖欠借款、代垫工程款和电费到期不能清偿为由，向法院申请破产重整。

这次重整是赛维LDK去年完成海外债务重整，化解7亿美元海外债务后，对国内债务的一次重整。

赛维LDK董事长、总裁兼首席执行官（CEO）刘志斌称，此次破产重整，是赛维LDK在全面恢复生产经营后，主动适应市场，彻底走出困境的一个重要举措，其目的在于寻找一个让各方都能接受的方案，化解债务。重整后，赛维LDK的债务将得到整体解决。

据新华网报导，赛维LDK新闻发言人彭少敏表示，这次破产重整不会影响到公司各事业部的生产运营。目前，赛维LDK的生产已全面恢复。今年前10月，公司各项业务收入同比均有增长，并实现正现金流，其中硅片日产量达160万片，接近历史最高水平，硅料生产通过去年的技术改造后，产量、质量均大幅提升，生产成本大幅降低，市场竞争力明显增强。