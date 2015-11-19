国泰君安期货：郑糖期价或有上行空间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
经过连续7周的回调，郑糖已经进入相对均衡的价格区间，未来在减产预期以及进口管控的驱动下，郑糖期价仍存上行空间。
笔者认为减产超预期以及进口政策超预期是驱动国内糖价上涨的主要动力，且在未来1—2个榨季将长期主导糖价走势。驱动力之一：减产超预期被确认，且下榨季继续减产。2014/2015榨季，国内食糖产量同比下降276万吨至1056万吨，而先前的预期是1200万吨，这意味着减产超预期的信息被确认。2015/2016榨季，国内食糖产量有望下降至900万吨，产需缺口继续扩大，增强糖价上涨动力。驱动力之二：进口政策超预期也得到验证。目前，国内现货价格持续大幅高于配额外进口糖，但是实际的进口量仍保持在合理范围，进口量的控制主要得益于行业自律政策的实行。行业自律已经被证明对国内糖业发展起到了积极作用，且在未来将延续较长时间。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”