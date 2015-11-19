《香港报摘》--其他报纸重要消息11月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--银泰商业 执行董事兼首席执行官陈晓东表示，最近两年公司致力实现线上线下同价，令消费者可直接于集团平台消费；目前电商销售额已达10亿元人民币，并预计三年内线上平台销售比重可达到成熟欧美百货公司25%的水平。
**星岛日报**
--市场消息透露，近月在按揭市场与中银 竞争激烈的汇丰将按香港银行同业拆息为基准的按揭利率（H按）稍微下调至最低H加1.6-1.65%，以抢夺大额按揭客户。
**苹果日报**
--消息指，中国央行针对部分境内代理行利用境外参加行债券回购机制，意图跨境套利赚息等不正常资金活动，加重其回购成本高达1倍，但暂未闻当局对回购安排暂停或落闸。受有关措施影响，香港离岸人民币资金池供应更见紧张，隔夜拆息 曾升至6厘。
**东方日报**
--财经事务及库务局局长陈家强书面回覆立法会议员查询时表示，过去三年，证监会就创业板上市股票的异动或潜在市场操纵行为，共对98宗个案展开查讯或调查，当中有41宗个案仍在处理中。（完）
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(整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”