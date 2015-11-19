《香港报摘》--其他报纸重要消息11月19日

**明报**

--银泰商业 执行董事兼首席执行官陈晓东表示，最近两年公司致力实现线上线下同价，令消费者可直接于集团平台消费；目前电商销售额已达10亿元人民币，并预计三年内线上平台销售比重可达到成熟欧美百货公司25%的水平。

**星岛日报**

--市场消息透露，近月在按揭市场与中银 竞争激烈的汇丰将按香港银行同业拆息为基准的按揭利率（H按）稍微下调至最低H加1.6-1.65%，以抢夺大额按揭客户。

**苹果日报**

--消息指，中国央行针对部分境内代理行利用境外参加行债券回购机制，意图跨境套利赚息等不正常资金活动，加重其回购成本高达1倍，但暂未闻当局对回购安排暂停或落闸。受有关措施影响，香港离岸人民币资金池供应更见紧张，隔夜拆息 曾升至6厘。

**东方日报**

--财经事务及库务局局长陈家强书面回覆立法会议员查询时表示，过去三年，证监会就创业板上市股票的异动或潜在市场操纵行为，共对98宗个案展开查讯或调查，当中有41宗个案仍在处理中。（完）

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