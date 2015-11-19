港报社评：免费寄信，岂能由纳税人贴钱？--星岛日报11月19日

不贴邮票寄信，原来都有九成机会送达本地收件人手里，审计署这项测试结果，显示邮政识别机制无法测到大量漏网之鱼，要由纳税人和付足邮费的市民补贴。邮政当局在决定明年元旦加邮费开源之余，还须在节流方面多下工夫，改善最近五年两赚三蚀的情况。 香港邮政透过现有抽查机制，每天识别出约一千一百件邮资不足的邮件。审计署今夏在港九新界寄出五十封本地邮件，有的完全没有付邮资，有的少付，作为测试，结果有八成六成功通过识别机制，派达收信人，其中十三封完全没有付邮资的信件，竟然有十二封免费寄达，印证了识别机制严重疏漏。 本港大部分寄信人都是诚实的，未必刻意避交邮费，一些邮件轻微超重，寄件人不自知，情有可原；不过，连完全没有贴邮票的信件可以大量过关，则说不过去。

加强力度去追不贴邮票者一元几角的邮资，可能弥补不了由此产生的额外行政开支，变成得不偿失，邮政当局现时把重点放在识别大件包裹有没有付足邮资，这样比较符合成本效益。不过，审计署公布的测试结果，会否引发更多人不贴邮票以享受免费邮递服务，令人关注。管理层宜设计一套更具效率的识别和追讨机制，确保邮政服务是在公平和高效的基础上运行。 审计署批评香港邮政浪费资源，邮资问题只属其一，还有超时补水过宽、地方空置、各区邮局十间有八间蚀本、流动邮局使用率低等等。当局二十年前把邮政署改以营运基金模式经营，希望其自负盈亏以来，已经两度调低其固定资产目标回报率，但是有十四年不达标。在过去五个财政年度，香港邮政更是连蚀三年，到去年才恢复盈利，盈利水平则未达到目标回报率。

外国政府早有把邮政服务私营化，本港引入营运基金机制，安排邮政署蜕变为香港邮政，也是希望管理层以商业营运思维，减少官僚体系的种种束缚，从而提高效益，脱离对纳税人的倚赖。邮政署转型面对内外挑战，外有电邮和通讯软件普及大减普通书信来往，又有商业速递公司的高效竞争，此外集邮品需求亦无复香港回归前的狂热，内有承接公务员的开支，并要兼顾社会需求，例如为偏远地区的人士提供服务，不能纯粹以利润挂帅。 邮政当局费了不少心思开源，除了增加集邮品的吸引力，还推动业务多元化，例如代派宣传品、代收电费水费等，增加生意之余又方便市民，至今港人仍然享有国际一流的邮政服务，效率之高连很多先进国家都称羡。审计署的报告，显示这转型过程仍有缺失，包括内部运作有部分僵化，需要当局加强商业运作思维来解决问题。

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