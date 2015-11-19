港报社评：把握机遇谋划未来，提升优势--文汇报11月19日

国家主席习近平昨日下午在马尼拉会见了出席亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议的香港特区行政长官梁振英。据报道，习近平表示，中央政府充分肯定、全力支持行政长官和特区政府的工作；希望特区政府带领香港社会各界凝聚发展共识，着力发展经济、改善民生、促进和谐，同时抓住国家制定「十三五」规划、实施「一带一路」建设等带来的机遇，进一步谋划和推进香港长远发展。国家的全新发展规划和战略，为香港创造前所未有的难得机遇，香港必须摒弃泛政治化的干扰和阻碍，特区政府要坚定地以适度有为的创新思维，围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通这「五通」，在国家发展的过程中作出贡献的同时，切实提升香港的地位和优势。

目前全球经济复苏不明朗，美国加息几成定局，香港作为细小的开放经济体，受到冲击在所难免，需要未雨绸缪，做好防范经济逆转的准备；长远而言，香港要在激烈的国际竞争中保持并提升优势，就需要培育新的增长点。政改之后，梁振英强调，未来特区政府的工作重心将放在发展经济改善民生。这是顺应民意之举，更是应对经济形势变化、绸缪长远需要的明智选择，因此受到习近平主席和中央政府的肯定和支持。

香港发展经济改善民生的最大优势就是背靠内地，得到中央的鼎力支持。香港作为「一国两制」下国家的特别行政区，一直受到中央高度重视。十八届五中全会通过的「十三五」规划建议特别指出，「提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能」，「支持香港巩固国际金融、航运、贸易三大中心地位，参与国家双向开放、『一带一路』建设」，有关的表述彰显中央对香港的高度关切和支持，从全国协调发展的大局出发，对香港作出针对性的规划，强化香港固有优势，协助香港增强竞争力。

另外，随着「一带一路」战略的稳步推进，国家更加开放，通过互联互通的「五通」，推动区域协同发展，创造沿线国家和地区互利共赢。香港扮演好国家与世界接轨的「超级联系人」角色，将为香港注入源源不断的强大发展动力。梁振英向习近平汇报香港支持「一带一路」战略的构思，提到香港具有「一国两制」、英语教育、民间团体与国际联系密切等特点，可以统筹力量配合「一带一路」实施。发挥香港特殊优势，既为国家的发展作出新贡献，更提升香港在国家经济发展和对外开放中的地位和功能，将为香港各行各业带来巨大发展空间。

长期以来，香港政争太盛，关乎经济民生的重大建设和措施举步维艰，社会泛政治化已成香港心腹大患。香港要突破困局，开创新局面，特区政府必须信心坚定，在中央力挺下努力凝聚民心，大胆破除政治阻碍，抛弃过时的施政理念，在经济转型、产业规划上发挥主导作用，集思广益进行科学合理布局，加强与内地和周边地区的互利合作。只有这样，才能实实在在把握「十三五」规划和「一带一路」建设带来的全新发展机遇。

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