港报社评：审计署很忙，官僚弊病长揭长有--信报11月19日

角色独立的审计署专责核数和衡工量值，批评特区政府各项处理失当事宜，昨天发表的报告，光看摘要已有十大题目，牵涉的公务员可谓多不胜数。十大题目包括：政府管理都市固体废物的工作，厨余减量及循环再造，使用和处理空置校舍，土葬及火葬服务，香港邮政的运作，禁毒处和禁毒基金打击吸毒问题的工作，保障来自应课税品和汽车首次登记税的收入，管理公共照明系统，自力更生支援计划，以及展亮技能发展中心。

十大题目的具体内容假如一一详细胪列出来，恐怕三日三夜也谈不完。这就难怪有人戏谑道，如果要评选政府之中最忙碌的部门，审计署认了第二，没有人敢认第一，因为官僚弊病长揭长有，每一份审计报告都可以揪出一大串症状。

审计署很忙，忙于查阅各部门的账目，就以环保署为例，一方面呼吁市民勿做「大嘥鬼」，可是处理固体废物和厨余皆显得混账。

审计报告指出，弃置于堆填区的废物，在二○○九年至二○一三年增加百分之六，回收率则由百分之四十九减至百分之三十七。环保署制定两个指标，即都市固体废物产生量，以及回收率，一直存在扭曲，错误把进口的可循环再造物料也计算在内，令回收率经常大幅波动。此外，环保署向立法会提出要扩建堆填区，推断到二○一八年将会填满，但审计署按环保署的数字推算，即使到二○一八年后，三个堆填区仍能维持一段时间，质疑署方没向立法会提供相关资料。

至于厨余，环保署的九龙湾厨余试验处理设施在二○○八年落成，声称每日可接收最多四公吨厨余，但根据审计报告，直至今年六月，实际厨余处理量平均每日只有零点八九公吨，仅及署方声称最高处理量的两成。

官僚内部混账，不但影响到环保问题，而且牵涉香港人最关心的土地问题。审计署调查发现，由二○○五年至二○一五年四月期间，教育局的数据库合共有二百三十四间空置校舍，当中百分之四十五，即一百零五间校舍未有善用，校舍荒废最久的竟超过三十五年。审计署认为，地政总署及教育局应该审视未有预留用途的空置校舍，如果空置校舍有长远用途，署方建议地政总署以更方便的形式让市民短期租用。

见到那么多校舍被置诸不理，宝贵的土地没有好好运用，长期受到房屋政策困扰的香港人有何感想？空置的校舍就算不适合改建为住宅，最低限度应该拨作其他用途，以免土地资源白白浪费。

在生之时住阳宅，离世之后住阴宅，可惜香港人的土地问题横跨阴阳两界。审计报告又指出，食环署提供的骨灰龛位严重短缺，五年前政府在十八区物色共二十四幅用地，直至今年七月，只有两个小型项目完成，有三分之二项目仍未制订确实时间表谘询相关区议会。由于项目延误，公营龛位于未来三年几乎没有供应，私营龛位亦会因为计划的发牌制度而出现短缺。署方另外发现，有三万七千宗墓碑姓名与纪录不符个案。讲得难听一点，香港人营营役役一辈子，身后也无法安魂。

香港由英治殖民地年代到回归十八年，一向夸言拥有全世界最优秀的公务员队伍，为什么审计署信手拈来就有这许多的官僚失误？政改方案于六月被否决之后，特首梁振英声称集中精神处理民生问题，只可惜，审计报告的十大题目全部与民生有关。若说「民生无小事」，那么可以看到，民生处理不好的香港，早晚要出大状况。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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