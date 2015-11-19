港报社评：历年减废不达标，垃圾围城成悬念--明报11月19日

审计署发现政府在处理都市固体废物（下称「都废」）未达标，与原定计划差距甚远，占「都废」较大比重的厨余，处理情况亦不乐观。根据审计报告揭示的情况，对照政府在减少「都废」和厨余的部署，显然空有目标；即使有愿景、有蓝图、有策略，但是10年来执行所见却未到位，其中一些重要数据，政府还有报喜不报忧之嫌。按现行政策和已经开展的工作，若无根本改变，到了2022年也看不到显着改善的可能。历任环保官员对此都有不可推卸的责任。

2005年政府制定目标，以2003年为基础年，把全港产生的「都废」量每年减少1%，直至2014年。在2009年之后，政府以「都废」回收率达到49%，吹嘘为环保工作的政绩。不过，事实并非如此。据审计报告揭示，2013年本港产生了549万公吨「都废」，其中348万公吨（63%） 弃置于堆填区，其余201万公吨（37%）回收供循环再造。与5年前发表的统计数字比较，弃置于堆填区的「都废」由2009年的327万公吨，增至2013年的348万公吨；回收率则由2009年的49%，减至2013年的37%。

为什么回收率出现那么大变动？原来政府曾经把进口废物再造一并计算回收量，使回收率拉高了12个百分点。政府把进口垃圾视作本地回收废物的一部分，并以此作为环保工作的政绩，或许政府认为合理，但是从市民的角度很难接受，因为有「笃数」之嫌。

总之，政府要把弃置在堆填区的「都废」目标，由2004年的60%减至2014年的25%并未实现，因为在2013年超过63%「都废」弃置在堆填区，较2004年多了3个百分点，显示10年之间不减反增。政府原本计划明年起逐步实施都市固体废物征费，以减少「都废」量，惟是迄今仍然停留在动口不动手状态，寓禁于征遥遥无期。

另外，关于处理都市固体废物，目前只有胶袋征费落实，其他废电器电子产品、轮胎、玻璃樽、包装物料、充电池等全部未做。即使胶袋征费也是报喜不报忧，征费后的胶袋堆填由6.57亿个减至2013年的1.16亿个，可是其他塑料袋则由40.21亿个增至45.06亿个；审计报告指政府只向立法会汇报减量，没有汇报实际上只减少了1949公吨，成效有限。生产者责任制是政府减少「都废」政策的主轴，现在减废不力，这是主事官员失职抑或政府弱势不敢推动，帐目委员会聆讯时，立法会议员应该提出质询。 近年弃置在堆填区的「都废」不减反增，则 《2013蓝图》订立的目标，要把每日人均弃置量由2011年的1.27公斤，至2017年或之前减至1公斤或以下，及至2022年或之前再减至0.8公斤或以下，就变得恍如吹牛皮。因为审计署注意到，「都废」每日人均弃置量由2011年的1.27公斤，增至2014年的1.35公斤；人均弃置增加，即是「都废」量增加。这些数字确切反映政府于控制都市固体废物显得力不从心。至于加剧环境污染的厨余，现在每日堆填逾3600公吨，去年环境局订出目标，要在2022年或之前把弃置于堆填区的厨余量减少40%。政府这个算盘，初步是落笔打三更。

政府分别在公屋屋邨和私人屋苑推行厨余回收试验计划，在14个公屋屋邨合共6.7万个住户，只有6.2%参与，到去年中有13个屋邨终止了试验计划。私人屋苑方面，40个屋苑获批津贴推行为期两年的厨余循环再造，至今年6月有16个屋苑（约4.3万住户）展开有关项目，只有4.6%参与。此外，虽然每个屋苑的厨余处理机可每日处理100公斤厨余，但是16个屋苑平均只各自每日收集到42.7公斤厨余以作处理。

除了公屋和私楼住户对厨余循环再造不热切，为减少厨余而推出的《惜食约章》，环保署邀请12个政府部门签署，原本只有4个部门参与，今年审计署开展审查工作时，余下8个部门有6个签署，但是食环署和房屋署则坚决不签。减少厨余既是政府政策，部门都未能一致行动，放诸社会涉及更多不同利益，政府是否有足够能量推动生产者责任制，顿成疑问。至于九龙湾处理厨余设施，环保署告知立法会每日可接收最多4公吨厨余，然而，审计署发现该设施7年来实际厨余处理量，平均只有每日0.89公吨。这是当局施政不到位而未坦诚交代又一事例。

10多年以来，政府在处理都市固体废物和厨余，不同主事官员都发表各自愿景、蓝图和策略。但是，审计报告揭示环保政策成效，与官员的表述差距甚大。政府若按现行政策推行下去，加上历来的执行不力未获根本改善，则本港减废减厨余不能乐观，而会否出现垃圾围城局面，也将成为悬念。

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