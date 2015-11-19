港报社评：剿灭伊斯兰国，大国莫半心半意--经济日报11月19日

法国派特警在巴黎围剿恐怖分子，美、法亦分别与俄方接触，联手空袭伊斯兰国巢穴。大国虽有共同敌人，却欠共同利益，各国须摒弃各家自扫门前雪心态，才有望剿灭伊斯兰国。

法国特警昨在巴黎市内围剿涉上周连环恐袭的恐怖分子，双方激烈驳火近三小时；法方除在国内缉凶，亦行使欧盟集体防衞权，促其他欧盟国助法国出兵，更破天荒与俄罗斯结盟，联手攻伊斯兰国在叙利亚的根据地。加上美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京，亦愿共商联手打击伊斯兰国，美欧俄携手出兵之势，已渐成形。大国纷纷出兵攻伊斯兰国，短期应可重挫伊斯兰国气焰，窒碍其扩张，惟对彻底铲除伊斯兰国，仍未许乐观。

此因大国出手背后，仍各有盘算，只恐打击伊斯兰国时仅半心半意。如美国至今仍坚拒派地面部队，藉地面战剿灭伊斯兰国，显因美军深陷阿富汗、伊拉克泥淖的殷监未远，不愿再派美国大兵亲赴战场，冒极大性命危险打伊斯兰国。

至于不少欧洲国家，亦未如法国般，亲尝国土遭恐怖袭击的切肤之痛，在经济颓势重压当前下，更不愿「穷兵黩武」。就如作为欧盟龙头的德国，在法国急求援兵之际，却仅愿向库尔德民兵提供武器打伊斯兰国，拒参与空袭，遑论派大军助盟友法国「复仇」。

而俄罗斯打击伊斯兰国的盘算，亦路人皆见，除要报俄罗斯客机被伊斯兰国炸毁之仇，更关键是要助亲俄的叙利亚总统巴沙尔平定内乱，力保权位，防亲西方的反政府武装伺机夺权，损俄国的中东利益。

此正反映，伊斯兰国虽是美欧俄的共同敌人，惟各国各有自己的密底算盘，在欠缺共同利益下，打击伊斯兰国仅半心半意，更何况仅靠一轮狂轰猛炸，难将伊斯兰国连根拔起。

伊斯兰国显非如基地组织般，仅是架构松散的恐怖团伙，而是「国土」面积堪比英国，兵力估计达20万的庞大武装力量。要铲除此魔兽，大国之间必须摒弃各家自扫门前雪心态，放下自己的算盘，站在同一阵綫上合力扫荡。此除联手执行空袭行动、加强情报交换，更须合力追辑全球各地的党羽或追随者，以防野猫式恐袭，最终恐难免要派地面部队，直捣伊斯兰国老巢，并驻军以逐步恢复当地秩序。若大国续只计较一己之利，不尽全力出手，让伊斯兰国有喘息机会，客观上无疑姑息养奸，若伊斯兰国再伺机壮大，势助长全球恐袭威胁，整个世界都将成为输家。

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