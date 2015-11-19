台湾货币市场：大银行拆借如昔令短率平稳，关注央行14天期定存单利率

* 短率持平低位 * 大型金融机构拆借如昔，资金情势平稳 * 关注央行14天期定存单的操作利率 * 短票和债券RP利率仍在低水位不变 记者 高洁如 路透台北11月19日 - 台湾银行间短率周四仍持平低水位。银行间资金调度人员指出， 市场资金仍充裕，且大型银行恢复拆借如昔，目前宽裕的资金环境看不出变化。明天则关注 央行14天期定存单的利率走势。 交易员指出，目前大型银行提供跨月的拆出资金，票券商资金尚属宽裕。虽有少数银行 指出今日票券商的缺口较大，但因市场资金还是很充裕，在拆借和短票的利率方面仍可稳于 近期的低位。 〞我们虽然是拆入，但是还没考虑现在就要拿跨月的钱。〞一位大型商银交易人士说。 另一家大型银行也表示，目前市场的需求看来也没有太殷切，因此每天仅维持小小的拆 出，准备数字倒也没有大幅累积的情况，资金情势看来仍旧平稳。 〞我们今天又开工啦，不过市场没什么(拆入)需求。〞前述银行交易员表示。 台湾央行二位不愿具名的官员周四表示，明日将公布14天期定存单的操作利率，下周一 将到期续发。 本地时间11:49时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.670 33.007 台湾加权股价指数<.TWII 8,427.72 8,340.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.301 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.300-0.310% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.375% 0.300-0.380% **短票利率也稳于低位** 短票市场方面，资金调度人员指出，目前大银行开出跨月的拆款利率0.36%已和短票利 率相当接近，目前短票的库存不大，拆款也平稳承做，对月底的资金情势疑虑消除。 他们也说，由于央行明日将公布14天期定存单冲销的利率，因此市场仍审慎看待，不排 除央行若有进一步调低利率的动作的话，短率市场可能跟进。 此外，大型银行维持稍高的买票利率未见松动，目前情势平稳。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，较少部分成交在0.38% ；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率大致同上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率走低至 0 .373%，上日在0.380%；上日区间0.37-0.40%，则同前日；上日成交量67.73亿台币，前日36 .78亿台币。 今日央行存单到期金额为1,881.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。周五存单到期金额 是576.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为195亿台币，累积超额准备4,857亿台 币、加计前期1%的超额准备达5,870亿台币。 **RP利率平稳** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，资金平稳宽裕，不管是寿险或银行、投信资金都相 当充足，债券附条件交易市场的利率还是稳于低位。 一位大型票券商交易员就说，目前债券库存维持在低水位，因此不排除未来持续压低利 率，降低成本。 〞他们去外面找更高的利率，找不到的只好来找我。〞前述票券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率和上日相似，主要成交在0.40%，部 分在0.39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。债券附买回成交利率高 低与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间相 当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区间落 在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (审校 曾祥进)