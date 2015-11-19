金属期市：伦铜陷在六年低点附近，因担心中国需求放缓

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。

如果美联储正如外界普遍预期的那样在12月升息，美元进一步走强的话，大宗商品市场将会遭遇又一次重击。

中国10月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.1%，在连续下跌逾一年后首度转正。

在经济趋疲背景下，受到坏账冲击的一些中资银行不认列不良贷款的情况日益严重，旨在规避补足资本金。(完)

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