澳新汇市：美联储会议记录提振澳新货币上涨，关注欧洲央行会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元兑欧元 守在三个月高位附近，在欧洲央行今日稍后公布最新政策会议记录后，欧元可能会承受新的压力。
外界预期其声明将强化12月进一步宽松的可能性。
新西兰元兑美元 日内上涨0.7%至0.6515美元，周三时创下七周低位0.6430美元。
然交易商预期新西兰元长期仍承压，因美联储会议记录显示12月有可能升息。
“该讯息已签字、盖章，如今只需实施了，”OM Financial私人客户主管Stuart Ive表示。
他预期，新西兰元将逐步走跌，因新西兰央行12月进一步降息的压力愈来愈大。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”