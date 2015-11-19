澳新汇市：美联储会议记录提振澳新货币上涨，关注欧洲央行会议记录

澳元兑欧元 守在三个月高位附近，在欧洲央行今日稍后公布最新政策会议记录后，欧元可能会承受新的压力。

外界预期其声明将强化12月进一步宽松的可能性。

新西兰元兑美元 日内上涨0.7%至0.6515美元，周三时创下七周低位0.6430美元。

然交易商预期新西兰元长期仍承压，因美联储会议记录显示12月有可能升息。

“该讯息已签字、盖章，如今只需实施了，”OM Financial私人客户主管Stuart Ive表示。