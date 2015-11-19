版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 10:13 BJT

台湾股市：早盘随海外市场上涨，外销订单数据公布前交投可能谨慎

路透台北11月19日 - 台湾股市周四盘中随海外市场上涨，但鉴于全球担忧，市场交投或仍保持谨慎。

台湾周五将公布10月外销订单数据。市场预计数据或显示，全球对台湾科技产品的需求依然疲软。

0150 GMT，台股加权股价指数 涨0.5%至8,385.03点，上日收跌0.9%。

金融保险类指数 持平，电子类指数 涨0.8%，半导体类指数 涨1%。

交投活跃的个股中，存储芯片制造商华亚科 和显示器制造商友达 均涨1.7%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐