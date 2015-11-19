台湾股市：早盘随海外市场上涨，外销订单数据公布前交投可能谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月19日 - 台湾股市周四盘中随海外市场上涨，但鉴于全球担忧，市场交投或仍保持谨慎。
台湾周五将公布10月外销订单数据。市场预计数据或显示，全球对台湾科技产品的需求依然疲软。
0150 GMT，台股加权股价指数 涨0.5%至8,385.03点，上日收跌0.9%。
金融保险类指数 持平，电子类指数 涨0.8%，半导体类指数 涨1%。
交投活跃的个股中，存储芯片制造商华亚科 和显示器制造商友达 均涨1.7%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”